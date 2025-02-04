Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Angetanzt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 35
Angetanzt

AngetanztJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 35: Angetanzt

23 Min.Ab 12

Die Kripobeamten werden aufgrund sexueller Nötigung zu einem Nachtclub gerufen. Dort angekommen, hören sie einen Tumult, der aus von den Toiletten kommt. - Ein Notruf geht ein: Ein Mann unterstellt seiner Nachbarin, als "Flitzerin" unterwegs zu sein. Als die Beamten eintreffen, sehen sie, wie zwei Männer eine Frau in Richtung ihres Hauses zerren. Doch diese wehrt sich vehement. Sofort greifen die Beamten ein und versuchen, die Situation zu klären.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen