Die Ruhrpottwache
Folge 41: Bestellt und nicht bezahlt
23 Min.Ab 12
Ein Notruf eines 8-jährigen Mädchens geht bei den Streifenpolizisten ein: Ihre Mutter werde gerade von einer fremden Frau angegriffen. Und: Ein junge, völlig lädierte Frau kommt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester auf die Wache. Sie wurde in der letzten Nacht ganz offensichtlich zusammengeschlagen und wurde anschließend bewusstlos vor einem Krankenhaus abgelegt. Doch reden möchte die Frau nicht.
