Die Ruhrpottwache
Folge 73: Reizend
23 Min.Ab 12
Michael Smolik im Dauereinsatz: Eine Frau wird bewusstlos im Park von ihrer Mutter und ihrer Tante gefunden. Beim Auffinden kniete ein Mann über ihr, den die Frauen mit vereinten Kräften in ein Dixi-Klo sperren konnten. Doch handelt es sich bei dem Mann wirklich um den Täter? - Die Beamten werden zu einem Unfall gerufen. Dort angekommen sehen sie, wie zwei Männer miteinander rangeln und eine Frau versucht, zu schlichten ...
