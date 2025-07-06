Die Ruhrpottwache
Folge 26: Gespenstische Party
44 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
Die Polizeibeamten werden wegen Ruhestörung zu einer Party gerufen. Doch plötzlich geht es um Leben oder Tod! Eine der Partybesucherinnen hat eine gefährliche Drogenkombination zu sich genommen und muss sofort ins Krankenhaus. Wer hat ihr die giftige Mixtur verabreicht? - Eine junge Frau ist in großer Sorge um ihre beste Freundin. Sie ist seit Tagen nicht zu erreichen und in ihrer Wohnung fand die junge Frau Spuren eines Kampfes!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick