Die Ruhrpottwache
Folge 21: Vermieter räumt Wohnung leer
42 Min.Ab 12
Die Beamten kommen zu einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich fliegen aus einem der oberen Stockwerke Sachen aus dem Fenster und eine Frau zerrt verzweifelt an einem Möbelpacker, der sie wegschubst. Als er die Beamten bemerkt, rennt er los ... - Eine besorgte Mutter kommt mit einer bunten Jacke auf die Wache. Sie mache sich Sorgen um ihre Tochter, die sie merkwürdig abgewimmelt hat. Sie glaubt, dass ihre Tochter bedroht werden könnte. Doch was hat es mit der bunten Jacke auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick