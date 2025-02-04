Die Ruhrpottwache
Folge 21: Eingedost
42 Min.Ab 12
Die Kripobeamten werden zu einem Einbruch in eine Wohnsiedlung gerufen. Bei Anfahrt werden sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort überrascht: Am Straßenrand liegt eine blutende Frau am Boden, während ein Mann gerade offenbar ihre Hosentaschen durchwühlt. Sofort greifen die Beamten ein. - Die Streifenpolizisten werden wegen eines Auffahrunfalls zu einer Straßenkreuzung gerufen. Dort angekommen, sehen sie die ineinander gekrachten Autos. Nun muss der Unfallhergang ermittelt werden.
