Die Ruhrpottwache

Eingedost

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 21
Eingedost

EingedostJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 21: Eingedost

42 Min.Ab 12

Die Kripobeamten werden zu einem Einbruch in eine Wohnsiedlung gerufen. Bei Anfahrt werden sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort überrascht: Am Straßenrand liegt eine blutende Frau am Boden, während ein Mann gerade offenbar ihre Hosentaschen durchwühlt. Sofort greifen die Beamten ein. - Die Streifenpolizisten werden wegen eines Auffahrunfalls zu einer Straßenkreuzung gerufen. Dort angekommen, sehen sie die ineinander gekrachten Autos. Nun muss der Unfallhergang ermittelt werden.

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
