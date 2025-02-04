Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 23
43 Min.Ab 12

Eine junge Frau brettert mit ihrem kleinen PKW in einem Affenzahn auf den Wache-Parkplatz. In ihrem Auto befindet sich ein Trauerkranz mit dem Namen ihres Freundes inklusive Todesdatum von heute. - Zwei Streifenbeamte bemerken auf ihrer Streifenfahrt eine sichtlich geschwächte Frau und sprechen sie an. Plötzlich bricht sie zusammen. Jede Minute zählt! - Und: Die Beamten werden von einer jungen Frau gerufen, weil ihre beste Freundin verschwunden ist.

SAT.1 GOLD
