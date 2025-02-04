Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Feuer, Flamme und Verrat

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 26
Folge 26: Feuer, Flamme und Verrat

43 Min.Ab 12

Auf Streifenfahrt entdecken die Beamten ein brennendes Wohnmobil in einer Einfahrt und halten an. Plötzlich sehen sie einen jungen Mann, der brennend in den Vorgarten rennt und um Hilfe schreit. - Eine Frau kommt mit ihrer weinenden Tochter auf die Wache. Ihre ältere Tochter sei in Gefahr! Sie ist gerade zu einem fremden Mann ins Auto gestiegen und ist mit ihm davon gefahren. - Und: In einem Friseursalon wurde ein Mann an der Kehle verletzt und verliert viel Blut.

SAT.1 GOLD
