Die Ruhrpottwache
Folge 28: Nicht Auflegen!
42 Min.Ab 12
Auf Streifenfahrt in einem Wohngebiet hören die Beamten plötzlich mehrere PKW-Alarmanlagen. Sie folgen dem Lärm und entdecken eine Frau, die verletzt am Bordstein liegt. In diesem Moment rast ein PKW an ihnen vorbei, dessen Nummernschild sie sich gerade noch notieren können. - Die Kripobeamten werden wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu einem Bauernhof gerufen.
