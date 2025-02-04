Die Ruhrpottwache
Folge 29: Verschollen im Container
42 Min.Ab 12
Als die Beamten nach einem Einsatz bei einem Containerlager vorbei fahren, werden sie Zeuge einer skurrilen Szene: Eine kräftige Frau spritzt einen Mann mit einem harten Wasserstrahl ab, um diesen scheinbar zu verscheuchen. Doch warum tut sie das, wenn der Mann offensichtlich nur auf der Suche nach seiner Freundin ist? - Eine alte Dame rast mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz der Wache und nimmt beinahe eine Hauswand mit.
