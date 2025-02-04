Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wohnungsnot

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 31
Folge 31: Wohnungsnot

43 Min.Ab 12

Eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern versucht in ein Haus zu kommen, doch der Schlüssel passt offensichtlich nicht. Da sie aus dem 1. OG mit Spielsachen von den Nachbarn beworfen werden und die junge Frau lediglich ihre Kinder in Sicherheit bringen will, greifen die Beamten in die Situation ein und versuchen diese zu klären. - Zwei Streifenbeamte bringen einen schimpfenden und tobenden älteren Herren auf die Wache. Seine Wut gilt dem ebenfalls anwesenden Apotheker.

