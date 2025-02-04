Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Wie der Vater, so der Sohn

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 39
Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der SohnJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 39: Wie der Vater, so der Sohn

43 Min.Ab 12

Eine Polizeistreife fährt in Richtung einer Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche. Ein Jugendlicher soll schwer randalieren und die ganze Einrichtung in Angst und Schrecken versetzen! Als die Beamten dort ankommen, sehen sie schon von weitem einen jungen Mann, der mit Bengalos hantierend auf dem Balkon steht. Jetzt zählt jede Sekunde! - Die Beamten kehren gerade zur Wache zurück, als sie ein völlig derangiert aussehendes Mädchen bemerken ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen