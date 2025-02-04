Die Ruhrpottwache
Folge 53: Das Elixier
43 Min.Ab 12
Auf offener Straße reden mehrere Personen auf eine Tierpflegerin ein und halten ihr Demonstrations-Plakate entgegen. Ein Entkommen der Frau ist nicht möglich! Eine Zeitungsanzeige soll der Auslöser sein. Doch was stand in der Anzeige? - Auf einem Supermarktparkplatz macht sich eine junge Frau daran, die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs einzuschlagen. Kurioserweise macht sie auch keine Anstalten, ihre Straftat zu vertuschen.
