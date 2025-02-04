Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Das Elixier

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 53
Das Elixier

Das ElixierJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 53: Das Elixier

43 Min.Ab 12

Auf offener Straße reden mehrere Personen auf eine Tierpflegerin ein und halten ihr Demonstrations-Plakate entgegen. Ein Entkommen der Frau ist nicht möglich! Eine Zeitungsanzeige soll der Auslöser sein. Doch was stand in der Anzeige? - Auf einem Supermarktparkplatz macht sich eine junge Frau daran, die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs einzuschlagen. Kurioserweise macht sie auch keine Anstalten, ihre Straftat zu vertuschen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen