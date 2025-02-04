Die Ruhrpottwache
Folge 56: Aufgehängt!
43 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird in einem Heim für betreutes Wohnen brutal in der Dusche attackiert. Die Beamten schließen eine Beziehungstat nicht aus - doch ist das tatsächlich der Fall? - In den frühen Morgenstunden werden die Polizisten zu einer Diskothek gerufen. Dort ist eine Toilettenfrau niedergeschlagen worden. Ein Sexualdelikt ist nicht ausgeschlossen. - Und: Aufgrund einer Ruhestörung in einem Bürgerzentrum wird die Polizei um Hilfe gebeten.
