Die Ruhrpottwache
Folge 76: Mein ein und alles
43 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden von einem Passanten gerufen: Ein Baby ist allein in einem Auto eingesperrt und schreit! Weit und breit ist kein Elternteil in Sicht. - Die Streifenpolizisten werden zu einem Verkehrsunfall mit einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug gerufen. Zwei Fahrzeuge sind ineinander gekracht, wobei sich eines überschlagen hat und das andere beginnt zu qualmen. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick