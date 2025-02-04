Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 30
43 Min.Ab 12

Eine Krankenschwester wird hinterrücks von einem Mann aus dem Gebüsch angegriffen und verletzt. - Eine 43-Jährige sieht einen jungen Mann auf einem Fahrrad fahren, der offensichtlich nicht ganz bei Sinnen ist. Seine Kleidung ist zerrissen und sein Bein blutet. Dann erkennt sie plötzlich: Das ist ihr Neffe! - Eine Gruppe von Tierschützern ist mit Schweinemasken verkleidet und protestiert lautstark vor einem Restaurant. Angeblich werden dort Schweine misshandelt.

SAT.1 GOLD
