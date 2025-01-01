Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 22
43 Min.Ab 12

In den frühen Morgenstunden wird eine Putzfrau während ihrer Arbeit in einer Druckerei von einem Poltern überrascht. Als sie die Quelle des Lärmes sucht, landet sie in einem Raum voller Geldscheine - und wird prompt von einem Sicherheitsmann ertappt! - Eine alleinerziehende Mutter wird auf dem Weg zu einem Selbstbehauptungskurs angegriffen und verletzt. Kurioserweise wurde sie nicht ausgeraubt, sondern nur bedroht: Sie dürfe in keine andere Stadt ziehen!

SAT.1 GOLD
