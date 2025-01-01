Die Ruhrpottwache
Folge 28: Alles für das Kind
42 Min.Ab 12
Kindesentführung im Park: Während ihrer Arbeit bekommt eine Babysitterin einen Schlag auf den Hinterkopf. Dann der noch größere Schock: Das Kind ist weg! - Ein Kletterlehrer ist außer sich: Jemand auf einem Motorroller hat einen Ziegelstein auf die Windschutzscheibe seines Wagens geworfen und ist dann geflüchtet. - Ein 35-Jähriger beschuldigt eine Postbotin des Diebstahls und hindert sie an der Weiterfahrt.
