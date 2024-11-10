Die Ruhrpottwache
Folge 30: Aus zwei mach eins
42 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Zwei Kinder spielen in einem verschlossenen Gartenhäuschen mit gefährlichen Waffen. Der Mutter ist es unmöglich, zu den Kindern vorzudringen. Daraufhin findet sie auch noch ihren Mann bewusstlos und verletzt im Garten. - Nachdem eine Frau Geld am Automaten gezogen hat, wird sie von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. - Bei einem Einbruch in einer Boutique für Mollige wird die Schwester der Besitzerin bewusstlos auf dem Boden zurückgelassen.
