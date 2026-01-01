Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Fehleinschätzung

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 35
Fehleinschätzung

FehleinschätzungJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 35: Fehleinschätzung

43 Min.Ab 12

Die Verlobte eines Lehrers wird Opfer eines heimtückischen Angriffs in den eigenen vier Wänden. Als sie ihr Bewusstsein wiedererlangt, entdeckt sie den Vater eines Schülers neben sich. - Nachdem ein älterer Herr auf Anraten seiner Enkelin seine gesamten Ersparnisse von der Bank abgeholt hat, wird er um das ganze Geld bestohlen! - In einer Wohnsiedlung sind mehrere Kinder Opfer eines Säure-Angriffs geworden. Angeblich haben sie zuvor mit Wasserbomben gespielt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen