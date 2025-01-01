Die Ruhrpottwache
Folge 36: Hier spielt die Musik
42 Min.Ab 12
Eine aufgebrachte Frau sucht in Duisburg verzweifelt nach ihrer verschwundenen Gasttochter. Die Spur führt die Beamten zu einem mysteriösen Straßenkünstler. - Aufregung in einem Bastelgeschäft! Der Inhalt einer Geldkassette wurde gestohlen und die Azubine brutal niedergeschlagen. - Eine wütende Teenagerin attackiert ihren Ex-Freund und schlägt ihn nieder. Er wollte lediglich seine neue Freundin vom Volleyballtraining abholen, doch plötzlich ist sie spurlos verschwunden!
