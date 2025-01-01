Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Ausverkauft

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 40
Ausverkauft

AusverkauftJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 40: Ausverkauft

43 Min.Ab 12

Der Weg zu einem Konzert endet für zwei Schwestern in einem Horrortrip. Eine von ihnen landet verletzt auf der Ladefläche eines Autos, aber wo steckt die andere? - Auf einem Boot droht ein Streit wegen einer nicht funktionsfähigen Kreditkarte zu eskalieren. Noch ahnt die Frau nicht, dass sie einem fiesen Betrüger zum Opfer gefallen ist. - Eine Frau erhält eine alarmierende Sprachnachricht von ihrer Freundin und ruft die Polizei! Ihr muss etwas zugestoßen sein!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen