Die Ruhrpottwache
Folge 48: Geplatzte Party
43 Min.Ab 12
Wegen einer Drogenüberdosis bricht ein junger Mann plötzlich zusammen, doch seine Mutter ist sich sicher: Er würde niemals freiwillig Drogen nehmen! - Eine Tanzlehrerin wird von zwei maskierten Typen im Parkhaus angegriffen. Es soll sich herausstellen, dass ein großes Missverständnis hinter der gefährlichen Aktion steckt. - Die Beamten müssen sich um einen Mann kümmern, der aufgrund einer giftigen Substanz mit starken Schmerzen kämpft.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick