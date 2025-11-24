Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Top Ten: Funde im Sumpf

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 29vom 24.11.2025
Top Ten: Funde im Sumpf

Top Ten: Funde im SumpfJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 29: Top Ten: Funde im Sumpf

39 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Die Schatzsucher widmen ihrem Projekt viel Hingabe und stoßen bei ihren zahlreichen Grabungen auf allerhand interessantes Material. In diesem Special geht es um zehn besondere Funde im geheimnisvollen Sumpf, die das Team dem Geheimnis von Oak Island näherbringt.

