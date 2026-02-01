Schatzsucher in der PandemieJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 1: Schatzsucher in der Pandemie
79 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Während das Corona-Virus die Schlagzeilen dominiert, kehrt das Team um Rick und Marty nach Oak Island zurück. Im Gepäck haben sie Hinweise auf mögliche Tunnel, die zum Money Pit führen könnten. Das Team glaubt fest daran, das Rätsel um den Schatz von Oak Island ein für allemal lösen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick