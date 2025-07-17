Die Spreewaldklinik
Folge 14: Rivalen
34 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 6
Fiona bringt Gitta mit ihrer quirligen Art zur Weißglut, während Dr. Wemuth sich ständig einmischt - bis Gitta genug hat und Nico die Betreuung aufbrummt. Währenddessen entdeckt Dr. Berg die Wahrheit über die Herkunft des von Richard geschenkten Armbands und reagiert wütend - doch sein selbstgemachter Anhänger rührt sie schließlich sehr. Der Streit zwischen Erik und Mark um Yeliz' Behandlung eskaliert, doch im OP zählt nur Teamarbeit und Erik rettet ihr das Leben.
