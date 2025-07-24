Die Spreewaldklinik
Folge 19: Schwarzes Schaf
34 Min.Ab 6
Ein heiterer Moment zwischen Lea und Mark irritiert Erik. Als ihm dämmert, wie viel ihr sein Verhältnis zu Timmy und Mona abverlangt, sucht er nach einem Liebesbeweis. Vivian trifft völlig unvorbereitet auf ihren Bruder Elias, den sie seit Jahren nicht gesehen hat. Der Kontaktversuch scheitert - selbst eine schwere Diagnose ändert nichts an seiner Abwehr. Gitta wird derweil von Wemuth unsanft aus einem erotischen Tagtraum gerissen.
