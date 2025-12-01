Die Spreewaldklinik
Folge 27: Fehldiagnose
34 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6
Nach der ersten gemeinsamen Nacht in ihrer Wohnung fragt Nico Radu spontan, ob er bei ihr einziehen will. Überrumpelt sagt Radu zu. Doch dann zweifeln die beiden unabhängig voneinander den schnellen Entschluss an. Mona behandelt den Jurastudenten Konrad Platow, der nach einer Ohnmacht eingeliefert wurde. Äußerlich ist er unverletzt, doch sein Blutbild bereitet Mona Kopfzerbrechen. Nach ihrem Karaoke-Duett gesteht Lars sich seine Gefühle für Mona ein. Wie soll er damit umgehen?
