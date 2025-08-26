Die Spreewaldklinik
Folge 42: Blind vor Liebe
34 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6
Erik bittet Lea, die Korrektheit von Monas Arbeitsbescheinigung nicht weiter infrage zu stellen. Doch als sie Mona in einem verdächtigen Moment beobachtet, geht Lea ihrem Gefühl nach. Dr. Berg versucht buchstäblich, einer jungen Patientin die Augen zu öffnen: Diana Probst sieht nur noch verschwommen, nachdem sie aus einem banalen Grund trotz Entzündung Kontaktlinsen getragen hat. Während Lars plant, Andrejas Abschiedsparty für ihn zu entgehen, wird Richards Fernweh immer stärker.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick