Die Spreewaldklinik

Süßes Vergessen

SAT.1Staffel 2Folge 61vom 22.09.2025
Süßes Vergessen

Die Spreewaldklinik

Folge 61: Süßes Vergessen

35 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 6

Als Nico von Radus Verletzung erfährt, erleidet sie eine Panikattacke. Kurz darauf wird klar: Sie hat alles vergessen, auch dass Lea ihre Mutter ist. Während Lea die Nähe zu Nico genießt, fürchtet sie den Moment der Wahrheit. Als Teile von Nicos Erinnerungen zurückkehren, stößt sie Lea von sich und auch Paul und Doreen müssen sich Nicos Ablehnung stellen. Dr. Wemuth wird zum Patienten wider Willen - und zu Gittas Leidwesen zum Rätsel, das sich nicht erklären lässt.

SAT.1
