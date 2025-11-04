Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 91vom 04.11.2025
Folge 91: Rückzieher?

34 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Nico kämpft vor ihrer Zwischenprüfung mit Wissenslücken und Doreen und Paul fühlen sich für Nicos Stress mitverantwortlich. Fiona versteckt wieder Agnes Jakubec in der Klinik. Um ihren Vater Dr. Wemuth davon abzulenken, lockt sie ihn auf eine falsche Fährte. Ein Klinik-Notfall bewahrt Lea davor, mit Mark in ihrem Bett zu schlafen - dem Bett, das sie bis vor Kurzem noch mit Erik geteilt hat. Lea kämpft mit sich selbst, bis Mark mit einer kreativen Lösung vor ihr steht.

