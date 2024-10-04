Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Alte Wunden

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 04.10.2024
Folge 26: Alte Wunden

34 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12

Leas Entschluss steht fest: Sie wird den Spreewald verlassen. Erik kann das nur schwer akzeptieren und versucht alles, um sie noch einmal umzustimmen. Er plant ein romantisches Picknick in der schönsten Umgebung des Spreewalds. Doch die Überraschung wird durch einen Autounfall in unmittelbarer Nähe unterbrochen. Der medizinische Notfall konfrontiert Lea erneut mit ihrer traumatischen Vergangenheit. Doch diesmal ist sie nicht allein. Erik ist an ihrer Seite.

SAT.1
