Die Spreewaldklinik
Folge 36: Schwein gehabt
34 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Als Johnny und Nico sich zu einem spontanen Trip an die Ostsee verabreden, macht Lea sich Sorgen und findet ungeahnte Verbündete in Paul und Doreen. Zum verabredeten Zeitpunkt taucht Johnny nicht auf und Nico versteht die Welt nicht mehr. Sie findet Trost bei ihren Eltern, obwohl Paul mehr mit Johnnys Verschwinden zu tun hat, als Nico ahnen kann. Andreja glaubt, aus Versehen einen ihrer Ringe in einen Muffin verbacken zu haben. Dieser wurde aber bereits gegessen ...
