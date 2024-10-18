Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Schwein gehabt

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 18.10.2024
Schwein gehabt

Schwein gehabtJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 36: Schwein gehabt

34 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Als Johnny und Nico sich zu einem spontanen Trip an die Ostsee verabreden, macht Lea sich Sorgen und findet ungeahnte Verbündete in Paul und Doreen. Zum verabredeten Zeitpunkt taucht Johnny nicht auf und Nico versteht die Welt nicht mehr. Sie findet Trost bei ihren Eltern, obwohl Paul mehr mit Johnnys Verschwinden zu tun hat, als Nico ahnen kann. Andreja glaubt, aus Versehen einen ihrer Ringe in einen Muffin verbacken zu haben. Dieser wurde aber bereits gegessen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen