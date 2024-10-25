Die Spreewaldklinik
Folge 41: Abstand
34 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Nico kann ihren Eltern nicht verzeihen, dass Paul Johnny hinter ihrem Rücken dazu gebracht hat zu verschwinden, und zieht von zu Hause aus. Als auch Radu auf sie aufzupassen scheint, lässt sie sich dazu verleiten, erneut über die Stränge zu schlagen. Vivian schöpft nach einem Kuss mit Erik Hoffnung auf eine Beziehung und ein besseres Verhältnis zu Lea. Doch es kommt nicht so wie gewünscht. Als Dr. Berg ihrem Vater Richard einen Job vermittelt, hat dieser bereits eigene Pläne.
