Mutterliebe

SAT.1 Staffel 1 Folge 46 vom 01.11.2024
Folge 46: Mutterliebe

34 Min. Folge vom 01.11.2024 Ab 12

Dr. Berg offenbart Lea ein langgehütetes Geheimnis über ihre Mutter. Lea vertraut sich daraufhin Erik an und fühlt sich endlich befreiter. Sie ist nun endlich bereit, sich Erik vollkommen zu öffnen, bis Nico mit einer Idee bei ihr vor der Tür steht. Vivian sichert sich die Einteilung bei einer komplizierten Operation - doch zu ihrer Überraschung wird diese dann doch nicht von Erik durchgeführt.

