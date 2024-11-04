Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Der Einzug

SAT.1Staffel 1Folge 47vom 04.11.2024
Der Einzug

Der EinzugJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 47: Der Einzug

34 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Nicos Einzug in die Datsche beginnt etwas holprig, doch über ihre gemeinsame Leidenschaft, die Medizin, finden Mutter und Tochter schnell in ihre neue Wohnsituation. Doreen und Paul sind alles andere als begeistert von der Entscheidung ihrer Tochter, bis Erik etwas Ruhe in die Situation bringen kann. Vivian versucht, Dr. Berg von einer innovativen Anschaffung für die Klinik zu überzeugen. Als sie die Belegschaft für ihre Idee begeistern will, greift Dr. Berg durch.

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

