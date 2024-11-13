Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Affekthandlungen

SAT.1Staffel 1Folge 54vom 13.11.2024
Affekthandlungen

AffekthandlungenJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 54: Affekthandlungen

34 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Lea ist von Nicos plötzlicher Abreise völlig überrollt und findet Halt bei Erik. An einem gemeinsamen Abend mit Nico übermannen Lea ihre Gefühle. Wird sie ihrer Tochter nun endlich die Wahrheit sagen? Radu erfährt von Paul und Doreen von Nicos früher Abreise, was ihn kurz vor seinem Bewerbungsgespräch für die Studie an der Berliner Charité völlig aus der Bahn wirft. Währenddessen steht Andreja ohne Gas in der Küche im Sägewerk vor Herausforderungen.

