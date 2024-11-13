Die Spreewaldklinik
Folge 54: Affekthandlungen
34 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Lea ist von Nicos plötzlicher Abreise völlig überrollt und findet Halt bei Erik. An einem gemeinsamen Abend mit Nico übermannen Lea ihre Gefühle. Wird sie ihrer Tochter nun endlich die Wahrheit sagen? Radu erfährt von Paul und Doreen von Nicos früher Abreise, was ihn kurz vor seinem Bewerbungsgespräch für die Studie an der Berliner Charité völlig aus der Bahn wirft. Währenddessen steht Andreja ohne Gas in der Küche im Sägewerk vor Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick