Die Spreewaldklinik
Folge 58: Die Stunde der Wahrheit
34 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Lea ist entschlossen, Nico endlich die Wahrheit zu sagen, und diesmal können Paul und Doreen sie nicht davon abhalten. Doch beim gemeinsamen Abendessen kommt Lea nicht dazu, denn Doreen bricht plötzlich zusammen. Geschäftsführerin Maresa Schollbeck erhöht den Druck auf Dr. Berg, die vermeintlichen Missstände in der Klinik zu beheben. Unterdessen versucht Richard, seinen Fehler mit der Webseite des Sägewerks zu korrigieren, ohne dass Lars merkt, dass er das Passwort vergessen hat.
