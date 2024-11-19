Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Die Stunde der Wahrheit

SAT.1Staffel 1Folge 58vom 19.11.2024
Die Stunde der Wahrheit

Die Stunde der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 58: Die Stunde der Wahrheit

34 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Lea ist entschlossen, Nico endlich die Wahrheit zu sagen, und diesmal können Paul und Doreen sie nicht davon abhalten. Doch beim gemeinsamen Abendessen kommt Lea nicht dazu, denn Doreen bricht plötzlich zusammen. Geschäftsführerin Maresa Schollbeck erhöht den Druck auf Dr. Berg, die vermeintlichen Missstände in der Klinik zu beheben. Unterdessen versucht Richard, seinen Fehler mit der Webseite des Sägewerks zu korrigieren, ohne dass Lars merkt, dass er das Passwort vergessen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen