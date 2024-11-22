Die Spreewaldklinik
Folge 61: Wolf im Schafspelz
34 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Doreen wird erneut in die Klinik eingeliefert, nachdem sie Blut erbrochen hat. Erik und Vivian versuchen alles, um die Ursache dafür zu finden. Paul will vor Nico stark bleiben, doch als auf einmal eine ernste Diagnose im Raum steht, bricht er zusammen. Nachdem Dr. Berg von Frau Schollbeck beurlaubt wurde und Vivian als Chefärztin die Klinik übernimmt, versucht sie sich zuhause mit Arbeit abzulenken. Radu gibt Gitta, die mit Sören Nachrichten schreibt, Emoji-Nachhilfe.
