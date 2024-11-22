Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 61vom 22.11.2024
34 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Doreen wird erneut in die Klinik eingeliefert, nachdem sie Blut erbrochen hat. Erik und Vivian versuchen alles, um die Ursache dafür zu finden. Paul will vor Nico stark bleiben, doch als auf einmal eine ernste Diagnose im Raum steht, bricht er zusammen. Nachdem Dr. Berg von Frau Schollbeck beurlaubt wurde und Vivian als Chefärztin die Klinik übernimmt, versucht sie sich zuhause mit Arbeit abzulenken. Radu gibt Gitta, die mit Sören Nachrichten schreibt, Emoji-Nachhilfe.

