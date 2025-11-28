Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 107vom 28.11.2025
Folge 107: Nachwehen

34 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6

Als Paul von den Betrugsvorwürfen freigesprochen ist, kann der Bau der Rehaklinik fortgesetzt werden. Fiona, die sich mit Vivian gutstellen will, sieht darin das Ende der Sparmaßnahmen. Erik bittet Mark, Mona nichts von seinem Kuss mit Lea zu erzählen. Als Mona dennoch davon erfährt, entwickelt sich eine gefährliche Dynamik. Dr. Berg plant einen Urlaub mit Robert, doch der muss wieder zu einem Einsatz in den Jemen.

