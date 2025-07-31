Die Spreewaldklinik
Folge 24: Entscheidungen
34 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6
Vera will den Kinderwunsch sofort wieder angehen, doch Stefan zögert - aus Sorge um sie. Währenddessen erkennt Richard, was Lars wirklich umtreibt: seine Gefühle für Mona. Bei Elias der Schock: Der Tumor konnte nicht vollständig entfernt werden, Bestrahlung könnte helfen, doch Elias lehnt ab. Vivian fällt es schwer, seine Entscheidung zu akzeptieren ...
