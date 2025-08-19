Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 19.08.2025
Folge 37: Unverzeihlich

34 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 6

Fiona erkennt, dass sie Pflegekraft werden will - doch Dr. Wemuth glaubt, sie will Ärztin werden. Lea versöhnt sich mit Erik und bietet Mona an, auf Timmy aufzupassen. Dann hört sie, wie Mona mit einem Anwalt über eine Klage spricht. Andreja findet heraus, dass gegen Mona in den USA ein Verfahren läuft. Lea ist sicher: Mona fälschte ihre Arbeitsbescheinigung. Doreen gesteht Paul, dass sie ihm nicht mehr vertraut - und fährt wortlos davon.

