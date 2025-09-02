Die Spreewaldklinik
Folge 47: Hoffnungsschimmer
34 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 6
Lea lässt sich auf Marks Vorschlag ein, bei einer komplizierten OP mitzuarbeiten - eine willkommene Ablenkung nach der Trennung. Der Eingriff gelingt, doch der Patient entwickelt später Lähmungserscheinungen. Mark stellt sich schützend vor Lea und findet schließlich die Ursache. Unterdessen bricht Andreja unter der Belastung im Sägewerk zusammen - und ganz Börnow rückt zusammen, um den Betrieb am Laufen zu halten.
