Die Spreewaldklinik
Folge 53: Kein Auskommen
34 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6
Bei Paul wird eine Bleivergiftung festgestellt, die ihn dazu bringt, heimlich eine Bodenprobe auf der Baustelle zu nehmen. Als er Koschwitz mit dem Ergebnis konfrontiert, gerät dieser im Wahn außer Kontrolle und greift zum Messer. Währenddessen erfährt Lea, dass Radu ihr Geheimnis kennt. Zunächst will sie ihn stoppen, doch als sie Nicos Leiden sieht, beginnt sie zu zweifeln.
