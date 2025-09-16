Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 57vom 16.09.2025
34 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6

Nico erfährt durch ein Missverständnis von Radu, dass Lea ihre leibliche Mutter ist. Fassungslos flieht sie auf dem Rad und weist Leas Gesprächsversuch schroff zurück. Während Paul, Doreen, Lea und Radu fieberhaft nach Nico suchen, geraten sie selbst in heftigen Streit - doch Nico will gar nicht gefunden werden. Unterdessen genießt Andreja ihr Knistern mit Kai. Als sie hört, dass er schon morgen abreisen muss, lässt sie sich von Gitta zu einer gewagten Notlüge verleiten.

SAT.1
