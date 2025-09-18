Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 59vom 18.09.2025
34 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 6

Nachdem ihrer Ansage auf dem Sägewerk-Fest eingeschlagen ist wie eine Bombe, wird Nico in ihrem Versteck im Klinikkeller von Gitta umsorgt. Weder Lea noch Paul, Doreen oder Radu kommen zu ihr durch. Als Nico dann von sich aus das Gespräch sucht, kommt es zu einem tragischen Unfall. Monas Versuch, sich ihm anzunähern, wird von Erik bestimmt zurückgewiesen, doch die Ehekrise zweier Patienten gibt Mona einen Denkanstoß. Andreja bekommt von Kai überraschend eine Abfuhr.

