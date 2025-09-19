Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Gedächtnislücken

Staffel 2Folge 60vom 19.09.2025
Gedächtnislücken

Folge 60: Gedächtnislücken

34 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 6

Mona will sich Erik annähern. Als Erik nicht zu ihrer Verabredung auftaucht, wagt sie einen zweiten Versuch Unterdessen finden Dr. Berg und Robert über sein handwerkliches Talent weiter zueinander. Am Unfallort entdeckt Paul die schwer verletzten Nico und Radu. Um Nico zu schützen, behauptet er vor der Polizei, selbst gefahren zu sein, und bittet Doreen und Lea, die Lüge zu stützen. Während Nico auf die Intensivstation verlegt wird, erhält Radu eine erschütternde Diagnose.

