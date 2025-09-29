Die Spreewaldklinik
Folge 66: Beziehungsfragen
Perplex nach Monas Kuss macht Erik ihr klar, dass zwischen ihnen keine Zukunft liegt. Mona wirkt gelassen, ist innerlich aber verletzt und fürchtet um das harmonische Familienleben mit Timmy. Um Kais Anziehung zu entkommen, schiebt Andreja ihn Aufgaben zu, die außerhalb ihrer Reichweite liegen. Nico und Radu quälen Schuldgefühle über das, was sie einander angetan haben. Hat ihre Beziehung noch eine Chance?
