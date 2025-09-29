Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Beziehungsfragen

SAT.1Staffel 2Folge 66vom 29.09.2025
Beziehungsfragen

Die Spreewaldklinik

Folge 66: Beziehungsfragen

34 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 6

Perplex nach Monas Kuss macht Erik ihr klar, dass zwischen ihnen keine Zukunft liegt. Mona wirkt gelassen, ist innerlich aber verletzt und fürchtet um das harmonische Familienleben mit Timmy. Um Kais Anziehung zu entkommen, schiebt Andreja ihn Aufgaben zu, die außerhalb ihrer Reichweite liegen. Nico und Radu quälen Schuldgefühle über das, was sie einander angetan haben. Hat ihre Beziehung noch eine Chance?

