Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 13: Kopieren erlaubt!
22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Tarek und Christina El Moussa besichtigen ein Familienhaus in Fullerton. Leider muss vieles an der Immobilie renoviert werden. Die Aussichten auf einen Verkauf in dieser guten Lage sind jedoch auch hoch. Nun muss sich das Makler-Ehepaar entscheiden ...
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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