Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Das spanische Haus
21 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 6
Tarek und Christina entscheiden sich für den Kauf eines Hauses, das im spanischen Stil der 1920er Jahre gebaut wurde. Der Preis von etwa 200.000 Euro ist für die charmante Immobilie in Ordnung. Als sie jedoch genauer hinsehen, fallen ihnen schwere Mängel auf - das Dach ist nicht intakt. Die Reparatur könnte sie eine Menge Geld kosten ...
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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