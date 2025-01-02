Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das spanische Haus

Puls8 HDStaffel 1Folge 6vom 02.01.2025
Das spanische Haus

Das spanische HausJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 6: Das spanische Haus

21 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 6

Tarek und Christina entscheiden sich für den Kauf eines Hauses, das im spanischen Stil der 1920er Jahre gebaut wurde. Der Preis von etwa 200.000 Euro ist für die charmante Immobilie in Ordnung. Als sie jedoch genauer hinsehen, fallen ihnen schwere Mängel auf - das Dach ist nicht intakt. Die Reparatur könnte sie eine Menge Geld kosten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 3 Staffeln und Folgen